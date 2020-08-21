GAZİOSMANPAŞA'DA HASTANE TAVAN ÇÖKTÜ: 1 YARALI (2) GAZİOSMANPAŞA'da bulunun özel bir hastanenin acil servisinde tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da bulunun özel bir hastanenin acil servisinde tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servisin tavanı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu tavanın üstündeki su deposu da düştü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince tedavi için başka hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA