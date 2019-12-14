Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar
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Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)Yılmaz OKUR - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi.

14.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:14
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar

'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Yılmaz OKUR - Serdal ALTINTEPE - - 'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat polisleri de sevkedildi. Polisin şüphenin teslim olması için çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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: Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar
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