Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı
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Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri bir miktar bonzai maddesi ile beraber 3 şüpheliyi yakaladı.

Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri bir miktar bonzai maddesi ile beraber 3 şüpheliyi yakaladı. Baskında, uyuşturucu satışının yapıldığı adreslerin sokağa yerleştirilen güvenlik kameralarıyla izlendiği ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satışı ve kullanımını önlenmeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yan yana bulunan iki evin zehir tacirleri tarafından kullanıldığı tespit etti. Adreslerin çevresinde çalışmalarını yürüten polis ekipleri, evden çıkan bir kişiyi durdurarak üzerinde uyuşturucu madde yakaladı. Çalışmaların devamında uyuşturucu ticaretinin yapıldığı adreslere baskın düzenlenerek Sercan Ö., Murat D. ve Altan G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerin içerisinde yapılan aramalarda poşetlere konarak çatı arasına saklanmış bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerin bulunduğu sokağa yerleştirilmiş güvenlik kameraları da polisin dikkatinden kaçmadı. Evin içerisinde bulunan ekranlardan sokaktaki hareketliliği gözleyen şüphelilerin herhangi bir polis baskınına karşı bu şekilde tedbir aldıkları öğrenildi.

Şüphelilerden Sercan Ö ve Murat D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Altan G. ise, serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı
Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı
Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı
Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı
Gaziosmanpaşa'da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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