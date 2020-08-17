Gaziosmanpaşa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
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Gaziosmanpaşa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

- Gaziosmanpaşa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı Tatbikatta Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, senaryo gereği göçük altında kalan vatandaşları kurtardı 17 Ağustos depreminin 21.

17.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:26

- Gaziosmanpaşa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Tatbikatta Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, senaryo gereği göçük altında kalan vatandaşları kurtardı

İSTANBUL - 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekipler senaryo gereği göçük altında kalan vatandaşları kurtardı

17 Ağustos 1999 günü saat 03.02'de Gölcük'te meydana gelen depremde 17 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla vatandaş da yaralanmıştı. Büyük depremin 21. yıl dönümünde vatandaşlarda bilinç oluşturmak amacıyla Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma ekibi katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata ekipler senaryo gereği ses ile enkazda olan kişilere ulaşılmaya çalışıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında olanların sesini duyabilmek için özel dinleme cihazlarıyla ortam sesleri dinlendi. Bu sırada çevredeki jeneratörler ve iş makineleri kapatılarak vatandaşların sessiz olunması uyarısında bulunuldu. Enkaz altında yeri tespit edilen bir vatandaşa ulaşıldı. Ardından ulaşılan vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Tatbikata Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa kaymakamı Numan Hatipoğlu katıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: "21 yıl öncesinde 17 Ağustosu canlı yaşayan biri olarak bunu tatbikat ile zihinlere yerleştirmek önemli bir görevdi. Bu tatbikat bile bizi düşündürdü ve endişeye sürükledi. Temennimiz şu depreme karşı bilinçi bir toplum olarak tüm insanlarımızı bilinçlendirmek Bir daha bu depremde karşılaştığımız sorunlar da kendi başımızın çaresine bakmak. Hep şunu söylüyoruz deprem öldürmüyor yaşadığımız bina insanları öldürüyor. Bu bakımdan yaşadığımız binaları güçlendirmek sağlam binada yaşamak zorundayız" şeklinde konuştu

Sivil Savunma Uzmanı Şenol Alemdar ise "1999 Marmara depreminin 21. Acı yıl dönümü diyorum ben. Bu sebeple bir tatbikat düzenledik. Gaziosmanpaşa belediyesinde 2011 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibikurduk. Yaklaşık 7 yıldır bu çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra istanbul Arama Kurtarma ekipleri Derneği Gaziosmanpaşa da faaliyet veriyor. İstanbul itfaiyesi ile bir tatbikat düzenledik sanırım güzel oldu. Biz bu tatbikatın provasını yapmadık direk spontane gelişti. Diyorum ki bu bir tatbikat olsun tatbikatta kalalım gerçeği olmasın ama bu bir gerçek mutlaka olacak" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Kaynak: İHA

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