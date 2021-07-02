Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada Kapkaççıyı giydiği kıyafet ele verdi İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaldırımda yürüyen genç kadına yabancı uyruklu bir kişi tarafından kapkaça uğradı.

Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada

Kapkaççıyı giydiği kıyafet ele verdi

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaldırımda yürüyen genç kadına yabancı uyruklu bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, kapkaççıyı giydiği kıyafetten yakaladı.

Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra Nur Çayır isimli genç kadın evine doğru yürürken arkasından yaklaşan Afganistan uyruklu Sultan isimli kişi tarafından kapkaça uğradı. Genç kadın çantasını vermemekte dirense de başarılı olamadı. Çantayı çalmayı başaran şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Genç kadın durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis şüpheliyi kıyafetinden yakaladı

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmalarda kapkaç anını gören güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüleri inceleyen ekipler şüpheliyi yakalamak için sokak çevresinde çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinin yakınlarında bulunan bir sokakta şüpheliyi giydiği kıyafetten tanıyarak durdurmak istedi. Polislerden kaçmaya çalışan şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Kapkaça uğrayan Büşra Nur Çayır, kapkaçı gerçekleştiren Afganistan uyruklu Sultan isimli şüpheliyi emniyette teşhis etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kapkaç anı kameraya yansıdı

Gaziosmanpaşa'da yaşanan kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin önde yürüdüğü sırada arkadan gelen şahsın kadının çantasını alarak kaçtığı görülüyor.

Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada
Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada
Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada
Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu
Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu
İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziosmanpaşa'da genç kadına kapkaç şoku kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 01:09:09. #1.16#

title