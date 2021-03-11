Gaziosmanpaşa'da genç kadın evinde ölü bulundu
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Gaziosmanpaşa'da genç kadın evinde ölü bulundu

11.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:39

Gaziosmanpaşa'da genç kadın evinde ölü bulundu Gaziosmanpaşa'da, 44 yaşında bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Gaziosmanpaşa'da genç kadın evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da, 44 yaşında bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149 Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri kadın komşularından bir süredir haber alamadı. Durumdun şüphelenen bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmeye çalıştı ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, camı kırarak eve girdikten sonra kapıyı açtı.

Daha sonra içeri giren polis ekipleri, kadının yattığını fark etti. Bunun üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 44 yaşındaki Dilek K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 44 yaşındaki kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölümünün nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan kadının eşinin evde olmadığını ve paraşüt turlarına katıldığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da genç kadın evinde ölü bulundu
Gaziosmanpaşa'da genç kadın evinde ölü bulundu
Gaziosmanpaşa'da genç kadın evinde ölü bulundu
Gaziosmanpaşa'da genç kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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