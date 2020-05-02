GAZİOSMANPAŞA'DA GECEKONDULARIN KAPILARINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
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GAZİOSMANPAŞA'DA GECEKONDULARIN KAPILARINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA GECEKONDULARIN KAPILARINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
02.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:34

GAZİOSMANPAŞA'da gecekonduların kapılarını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da gecekonduların kapılarını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahalle'de 2 gecekondunun kapısı ile bir bahçe kapısı çalındı.

Geçtiğimiz aylarda hırsızlardan biri  depoya girdiği sırada depo sahibi Remzi Özer'e yakalandı. Özer elindeki sopayla hırsızı kovalayarak olay yerinden uzaklaştırdı. Remzi Özer'e ait olan gecekondular dün gece de hırsızların hedefi oldu.  Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen 3 hırsız,  gecekonduların önüne geldi. Evlerin girişinde bulunan demir kapıyı sökerek çalan hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

"250 TANE TUĞLAM VARDI ONLARIDA ÇALDILAR"Kenan Özer "Biz işte olduğumuz saatlerde hırsızlar buraya  geliyor. Geldiğimiz de kapımızı ve içeride bulunan eşyalarımızı çaldıklarını gördüm.  250 tane tuğlam vardı. Onları da alıp götürdüler. Dün gece de yine hırsızlar buraya geldi. Demir kapıyı sökerek çaldılar. İçeride de çimento kireç ve keser gibi malzemeler vardı, onları da çaldılar. Daha önce de hırsızlar evimizi ateşe verdiler. Korkuyoruz. Gece sabaha kadar burada nöbet tutuyoruz. Sokağa çıkma yasağı var ama hırsızlar sabaha kadar geziyorlar" dedi.

"HIRSIZLARLA BAŞ EDEMEDİĞİMİZ İÇİN DEMİRLERE ZİNCİR VURUYORUZ" Remzi Özer, "Bizim burada kirada olan gecekonduların kapıları hırsızlar sökerek götürdü. İçeride eşyalarımız vardı, onları da alıp götürdüler. Evin bütün demirlerini sökmüşler. Sonra demirleri zincirle bağladık ama yine fayda olmadı söküp götürdüler. Fırsat buldukça burada hırsızlık yapıyorlar. Biz bu hırsızlarla baş edemiyoruz. Bütün demirleri kesip söküyorlar. Biz de artık pencerelerdeki demirlere zincir vurarak önlem alıyoruz." dedi

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde geçtiğimiz ay depoya hırsızlık için giren bir hırsız ev sahibi tarafından yakalanıyor. Ev sahibi elindeki sopayla hırsıza vurarak olay yerinden uzaklaştırıyor. Dün gece yaşanan olay da ise hırsızlar gecekonduların önüne gelerek dış kapıda bulunan demir kapıyı sökerek çalıyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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