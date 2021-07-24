Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı
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Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da freni boşalan bir kamyonetin yolcu indiren minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da freni boşalan bir kamyonetin yolcu indiren minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail N.'nin kullandığı 34 M 2931 plakalı hatlı minibüs, yolcu indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdu.

Bu sırada arkasından gelen Ahmet Y. yönetimindeki 34 PEB 66 plakalı kamyonet, freninin boşalması nedeniyle duran minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak durdu. Yolcu minibüsünün içerisinde 2 yolcu sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarıldı. Yaralı 5 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı
Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı
Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı
Gaziosmanpaşa'da freni boşalan kamyonet yolcu minibüsüne çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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