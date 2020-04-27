Gaziosmanpaşa'da fırınlara Ramazan denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziosmanpaşa'da fırınlara Ramazan denetimi

Gaziosmanpaşa'da fırınlara Ramazan denetimi Ramazan ayının başlaması ile birlikte fırınlardaki denetimler sıkılaştırıldı.

Gaziosmanpaşa'da fırınlara Ramazan denetimi
27.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:32

Gaziosmanpaşa'da fırınlara Ramazan denetimi

İSTANBUL - Ramazan ayının başlaması ile birlikte fırınlardaki denetimler sıkılaştırıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki fırınlar denetledi.

İlçede bulunan fırınlarda denetimler korona virüs (Covid-19) tedbirlerine ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına dair Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirildi. Denetimler sırasından pide ve ekmeklerin gramaj kontrolleri yapıldı. Fırınların üretim, depo ve satış yerleri de ayrı ayrı titizlikle denetlendi. Yapılan denetlemelerde görülen bazı eksiklikler fırın çalışanı ve sahiplerine iletildi. Eksiklerin en kısa sürede giderilmesi konusunda fırın çalışan ve sahipler uyarıldı.

Mahmut Şahin isimli fırın çalışanı hijyen kuralları ve tedbirler ile ilgili olarak " Hijyene özellikle dikkat ediyoruz tabi. Normal şartlardan daha hassas davranıyoruz. Mahallemiz malum kalabalık, kapıdan müşterileri tek tek alıyoruz. Personel olarak gerekli hijyene önem gösteriyoruz. Yapılması gerekeni yapıyoruz. Pide satışları geçen yıllara kıyasla bu sene çok düşük. İşler geçen seneye göre çok düşük" şeklinde konuştu.

Zabıta Komiseri Metin Tok ise "Gaziosmanpaşa Belediyesi sınırları dahilindeki ekmek üretim yerlerinde Ramazan süresince daha önce de kontrol yapıyorduk ama Ramazan ayında bunu biraz daha arttırdık. Sabah 08.00'dan akşam 23.00'a kadar denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın özellikle Covid-19 salgınından daha az etkilenmesi için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü ile müşterek çalışıyoruz. Şu ana kadar esnafımız söylediğimiz bu hususlara dikkat ediyor. Ufak tefek olumsuzluklar oluyor bunların giderilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Gaziosmanpaşa'da fırınlara Ramazan denetimi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Haber
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu Haber
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haber
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haber
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Faik Öztrak Ziya Selçuk Donald Trump Naci Bostancı
Magazin Aslı Enver Nur Yerlitaş Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Lukas Podolski
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Gaziosmanpaşa'da fırınlara Ramazan denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 19:59:07. #1.14#
title