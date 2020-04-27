Gaziosmanpaşa'da fırınlara Ramazan denetimi Ramazan ayının başlaması ile birlikte fırınlardaki denetimler sıkılaştırıldı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte fırınlardaki denetimler sıkılaştırıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki fırınlar denetledi.

İlçede bulunan fırınlarda denetimler korona virüs (Covid-19) tedbirlerine ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına dair Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirildi. Denetimler sırasından pide ve ekmeklerin gramaj kontrolleri yapıldı. Fırınların üretim, depo ve satış yerleri de ayrı ayrı titizlikle denetlendi. Yapılan denetlemelerde görülen bazı eksiklikler fırın çalışanı ve sahiplerine iletildi. Eksiklerin en kısa sürede giderilmesi konusunda fırın çalışan ve sahipler uyarıldı.

Mahmut Şahin isimli fırın çalışanı hijyen kuralları ve tedbirler ile ilgili olarak " Hijyene özellikle dikkat ediyoruz tabi. Normal şartlardan daha hassas davranıyoruz. Mahallemiz malum kalabalık, kapıdan müşterileri tek tek alıyoruz. Personel olarak gerekli hijyene önem gösteriyoruz. Yapılması gerekeni yapıyoruz. Pide satışları geçen yıllara kıyasla bu sene çok düşük. İşler geçen seneye göre çok düşük" şeklinde konuştu.

Zabıta Komiseri Metin Tok ise "Gaziosmanpaşa Belediyesi sınırları dahilindeki ekmek üretim yerlerinde Ramazan süresince daha önce de kontrol yapıyorduk ama Ramazan ayında bunu biraz daha arttırdık. Sabah 08.00'dan akşam 23.00'a kadar denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın özellikle Covid-19 salgınından daha az etkilenmesi için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü ile müşterek çalışıyoruz. Şu ana kadar esnafımız söylediğimiz bu hususlara dikkat ediyor. Ufak tefek olumsuzluklar oluyor bunların giderilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA