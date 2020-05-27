Gaziosmanpaşa'da faciadan dönüldü Gaziosmanpaşa'da freni patlayan hafriyat kamyonu önce yakıt yüklü tankere çarptı sonra devrildi.

Gaziosmanpaşa'da freni patlayan hafriyat kamyonu önce yakıt yüklü tankere çarptı sonra devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken büyük bir faciadan dönüldü. Kazayı gören bir görgü tanığı ise kamyon şoförünün camiye vurmamak için yakıt yüklü tankere vurduğunu söyledi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde bir site şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre; şantiyeden yokuş aşağıya indiği sırada freni boşalan 34 YL 6174 plakalı hafriyat kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce park halinde olan yakıt yüklü tankere çarptı ardından ise hızını alamayarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kamyonun çarptığı tankerde yüklü olan yakıt ise yola aktı ve yolun tamamı yakıtla kaplandı. Kamyonunda yüklü olan hafriyat malzemeleri de yere döküldü, yol trafiğe kapatıldı. Yola dökülen hafriyat malzemeleri temizlendikten sonra kamyonda yoldan kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada büyük faciadan dönüldü.

Kaza sırasında şantiyedeki kulübesinde olduğunu söyleyen şantiye çalışanı Dursun Özkurt, "Ben burada kulübede oturuyordum. Aniden yukarıdan hızla geldi. Aşağıya kaçacaktı camiye dalacaktı. Fakat zarar veririm diye tankere vurdu. Sağa kıvırdı orada devrildi. Tanker doluydu boşaldı aktı. Alttan vurdu yandan biçti tankeri bütün mazotta yola boşaldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA