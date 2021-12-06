Gaziosmanpaşa'da eşine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da eşine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Gaziosmanpaşa'da eşine şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa'da dini nikahlı eşine şiddet uygulayan kişi, polis ekiplerine direnip silahla intihar etmek istemesi üzerine kolundan vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da dini nikahlı eşine şiddet uygulayan kişi, polis ekiplerine direnip silahla intihar etmek istemesi üzerine kolundan vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da yaşayan A.G. isimli kadın, dün saat 07.00 sıralarında Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) üzerinden polisten yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, A.G'nin, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan dini nikahlı eşi İ.G. tarafından şiddete maruz kaldığı ve silahla tehdit edilerek evde alıkonulduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu A.G'yi evden dışarı çıkartan polis, İ.G'nin silahı kendi kafasına doğrultarak intihara kalkışması üzerine özel harekat ekiplerinden destek istedi.

Müzakere ekiplerinin de sonuç alamaması üzerine İ.G, polis ekiplerince kolundan vurularak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan İ.G, tedavisi için hastaneye götürüldü.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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