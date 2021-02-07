Gaziosmanpaşa'da doğal gaz sızıntısından zehirlenen yaşlı kadın öldü

GAZİOSMANPAŞA'da, yalnız yaşadığı evde doğal gaz sızıntısından zehirlenen 78 yaşındaki Seyide Öztürk, hayatını kaybetti.

Sarıgöl Mahallesi Mekan Sokak Numara 8'deki evinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Seyide Öztürk'e ulaşamayan yakınları saat 22.00 sıralarında eve gelerek onu kontrol etti. İçeri giren yakınları yaşlı kadını hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dairedeki doğal gaz kokusundan şüphelenilmesi üzerine olay yerine doğal gaz ekipleri çağrıldı. İlk belirlemelere göre, yaşlı kadının karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı