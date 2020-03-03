Gaziosmanpaşa'da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

03.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:36

Beklenen Marmara depremi öncesi afetlere hazırlıklı olmak ve toplumsal afet bilincini geliştirmek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat kapsamında yapılan çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi.



Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma Ekibi (GOP-AR) tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, Sarıgöl Mahallesi'nde bulunan yıkık binalarda gerçeğini aratmayan arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Tatbikatta ilk olarak senaryo gereği afet durumunda gaz kaçağının olup olmadığını ölçmek için GOP-AR ekibi cihazlarla kontrol yaptı. Gaz kaçağını olmadığı anlaşıldıktan sonra ses ile enkazda olan kişilere ulaşılmaya çalışıldı.



Kurtarma ekiplerinin enkaz altında olanların sesini duyabilmek için özel dinleme cihazlarıyla ortam sesleri dinlendi. Bu sırada çevredeki jeneratörler ve iş makinaları kapatılarak vatandaşların sessiz olunması uyarısında bulunuldu. Enkaz altında yeri tespit edilen bir vatandaşa ulaşmak için matkap ile delik açıldı. Ardından ulaşılan vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Tatbikat öncesi ise AFAD ile birlikte vatandaşlara deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilerin verildiği "Deprem ve Çevresel Etkileri" konulu seminer düzenlendi.



"Kendimizi böyle bir afete hazırlamamız gerekiyor"



Deprem öncesi yapılması gerekenlerden bahseden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "İstanbul deprem kuşağında bulunuyor. Bunu değiştirmek bizim elimizde olan bir durum değil. Ama üzerimize düşen görevleri ve alınması gereken tedbirleri beraber yapabilir ve çalışmaları organize edebiliriz. Kendimizi böyle bir afete hazırlamamız gerekiyor. Deprem öncesinde yapılması gerekenlerde ise güvenli yaşanabilir mekanlar oluşturmamız lazım. O zaman biz deprem öncesindeki hazırlığımızı sağlam ve güvenilir binalar veya güçlendirilmiş binalar olarak yenilemek zorundayız. Bu çalışma deprem sürecinde veya afet sürecinde gerek arama kurtarma ekibimizin, gerek sağlık ekiplerimizin kısacası tüm birimlerimizin ve kurumlarımızın birlikte katılmış olduğu bir çalışma herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA