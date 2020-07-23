GAZİOSMANPAŞA'DA ÇOCUKLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA
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GAZİOSMANPAŞA'DA ÇOCUKLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA ÇOCUKLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADAHaber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, korkuluk demirlerini aşarak bir binanın ön cephesine çarptı.

23.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:15

GAZİOSMANPAŞA'DA ÇOCUKLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, korkuluk demirlerini aşarak bir binanın ön cephesine çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazadan bina önünde oynayan çocuklar son anda kurtuldu

Kaza, Perşembe Günü, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, yokuş yukarı çıkarken önüne bir çocuk çıktı. Sürücü, çocuğa çarpmamak için otomobili yokuşta durdurdu. Sürücüsü tarafından tekrar hareket ettirilmek istenen otomobil, bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Kayan otomobilin arka tarafı kaldırıma çarparken panikleyen sürücü otomobilini karşısında bulunan binaya doğru sürdü.

Binanın önünde bulunan demir korkulukları aşan otomobil, bir dairenin girişine çarparak durdu. Saniyeler önce binanın önünde oynayan ve otomobilin geldiğini görünce kaçan 2 kız çocuğu otomobilin altında kalkmaktan son anda kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın meydana geldiği anlar otomobilin çarptığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kız çocuğu bir süre binanın girişinde oynuyor. Bir süre sonra otomobil yokuş yukarıya çıkmaya çalışırken bir anda geri geri kaymaya başlıyor. Kaldırıma çarparak duran otomobil, daha sonra karşı tarafta bulunan binanın girişine çarptı. Görüntülere otomobili fark eden çocuğun şaşkınlığı ve kaçması yansıyor. Kaza sonrası mahalle sakinlerinin sürücüye yardıma koştuğu görülürken, çekicinin de otomobili olay yerinden kaldırdığı görülüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA ÇOCUKLARIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Kaynak: DHA

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