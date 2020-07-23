Gaziosmanpaşa'da çocukların havuz keyfi
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Gaziosmanpaşa'da çocukların havuz keyfi

Gaziosmanpaşa'da çocukların havuz keyfi Pandemi sürecinde evde kalan çocuklara Gaziosmanpaşa'da havuz keyfi Pandemi sürecinde evde kalan çocuklar için Gaziosmanpaşa'da okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruldu.

Gaziosmanpaşa'da çocukların havuz keyfi
23.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:45

Gaziosmanpaşa'da çocukların havuz keyfi

Pandemi sürecinde evde kalan çocuklara Gaziosmanpaşa'da havuz keyfi

İSTANBUL - Pandemi sürecinde evde kalan çocuklar için Gaziosmanpaşa'da okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruldu. Pandemi nedeniyle kimi tatile gidemeyen kimi evde sıkılan çocuklar yaşıtlarıyla havuzun keyfini çıkardı. Çocukların havuz keyfi ise havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında evde kalan çocuklar için pandemiye karşı önlemler alınarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" etkinliğiyle ilçedeki 3 okul bahçesine portatif yüzme havuzları kuruldu. Dumlupınar Ortaokulu'na kurulan alanda 7-14 yaş arası çocukların 10'ar kişilik gruplar halinde katıldığı seanslar da başladı. Hijyen kurallarına önem verilen alana çocuklar da ateş ölçümü yapılarak ve dezenfektan sıkılarak giriş yaptı. Ardından çocuklar alanda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersleri aldı. Havuzun keyfini çıkaran çocuklar havadan görüntülendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu da çocukların hem yüzme öğrendiği hem de yaşıtlarıyla keyifli vakit geçirdiği etkinlik hakkında bilgi verdi.

"Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler"

Pandemi nedeniyle uzun süre evde kalan çocuklar için hem eğiten hem eğlendiren bir alan oluşturduklarını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, " Pandemi sürecinde çocuklarımız evde gerçekten sıkıldılar. Pandemiden dolayı tatile, köylerine gidemeyen ailelerimiz, çocuklarımız var. Bu süreçte 3 okulumuzun bahçesinde böyle havuzlar inşa ettik. Pandemi sürecinde bunun getirmiş olduğu tedbirleri de alıyoruz. Bizim aslında havuzumuzda normalde 60 kişi aynı anda yüzebilir. Ama biz 8-10 kişilik alıyoruz. Çocuklarımız buraya gelirken duşlarını evde alıp geliyorlar. Burada sadece havuza girip eğleniyorlar ve eğitimlerini alıyorlar. Çocuklarımızın burada virüs kapma riski olmadığını söyleyebilirim, kurullardan da bu görüşleri aldığım için söylüyorum. Biz çocuklarımızın ayağına havuzu getirdik. Velilerimiz de gönül rahatlığıyla çocuklarını bu hizmetten faydalandırabilirler" şeklinde konuştu.

"İnsan serinliyor, evde canımız çok sıkıldı"

Havuza girmeyi çok sevdiği ifade eden çocuklardan Hasan Eyüp Ekin, "Çok mutluyum buraya geldiğim için herkes gelebilir, kayıtlar bedava. İnsan serinliyor, evde canımız çok sıkıldı bir de bu sıcak bizi bunalttığı için bizde yüzmeye kayıt olduk. Çok keyifli" dedi.

"Çok güzel, havuz ayağımıza geldi"

Pandemi nedeniyle uzun süre evde kaldığını bugün ise yüzmeye gelmekten çok mutlu olduğunu dile getiren çocuklardan Semih Çınar Yönücü, "Bugün burada havuza giriyoruz, çok güzel, evde hep oturuyorduk, hep televizyon canımız sıkılıyordu. Havuz ayağımıza geldi, bizde şimdi yüzüyoruz" ifadelerini kullandı.

7-14 yaş arası çocukların katılabildiği etkinliğe belediyenin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırarak ücretsiz olarak katılım sağlanabiliyor. Her seans bir saat sürerken, seanslar pandemiye karşı önlemler kapsamında belirli zaman aralıklarında gerçekleştiriliyor. Kız ve erkek çocuklarının ayrı gruplar halinde katıldığı etkinlik 28 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: İHA

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