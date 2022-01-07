Gaziosmanpaşa'da çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziosmanpaşa'da çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki 15 numaralı binanın 2 numaralı dairesinde oturan 5 yaşındaki C.M.K. henüz bilinmeyen nedenle balkondan aşağı düştü.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine hemen hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, C.M.K.'nin 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziosmanpaşa'da çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziosmanpaşa'da çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title