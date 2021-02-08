Gaziosmanpaşa'da çatının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasında

GAZİOSMANPAŞA'da, fırtınanın etkisiyle apartman çatısının elektrik direklerinin üzerine düşmesi sonucu patlama meydana geldi. Yaşanalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşanan şiddetli fırtına nedeni ile bir apartmanın çatısı sokaktaki elektrik direklerinin arasındaki kabloların üzerine düştü. Çatının düşmesi sonucu elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere patlama anı yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı