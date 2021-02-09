Gaziosmanpaşa'da çatı araçların üzerine uçtu
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Gaziosmanpaşa'da çatı araçların üzerine uçtu

09.02.2021 02:06 | Son Güncelleme: 09.02.2021 02:15
Gaziosmanpaşa'da çatı araçların üzerine uçtu

Ersan SAN / İSTANBUL DHAİstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 584 Sokak'ta çatı otomobillerin üzerine uçtu.

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi  584 Sokak'ta çatı otomobillerin üzerine uçtu. Çatının üzerine düştüğü otomobillerde hasar oluştu. Çatının askıda kalan kısmı nedeniyle olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı. Çatının askıda kalan bölümüde bir süre sonra büyük bir gürültüyle sokağa düştü.  


Gaziosmanpaşa'da çatı araçların üzerine uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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