Gaziosmanpaşa'da çatı araçların üzerine uçtu

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 584 Sokak'ta çatı otomobillerin üzerine uçtu. Çatının üzerine düştüğü otomobillerde hasar oluştu. Çatının askıda kalan kısmı nedeniyle olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı. Çatının askıda kalan bölümüde bir süre sonra büyük bir gürültüyle sokağa düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN