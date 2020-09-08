GAZİOSMANPAŞA'DA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN KİŞİNİN OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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GAZİOSMANPAŞA'DA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN KİŞİNİN OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçakla boğazını keserek öldüren dini nikahlı eşi Vüsal Oruçov'un olay yerinden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİOSMANPAŞA'DA BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI ÖLDÜREN KİŞİNİN OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
08.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.09.2020 12:00
Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçakla boğazını keserek öldüren dini nikahlı eşi Vüsal Oruçov'un olay yerinden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 Eylül'de Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Vüsal Oruçov kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Sevilay Kaya ile tartışmaya başladı. Oruçov daha sonra eline aldığı bıçakla Kaya'ya saldırdı. Kaya'nın boğazını kesen Oruçov bir süre daha evde durduktan sonra binadan çıkarak uzaklaştı. Komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sevilay Kaya'yı öldüren Vüsal Oruçov'un olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya'yı öldürdüğü binanın kapısından çıkan Vüsal Oruçov'un, olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görülüyor. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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