Gaziosmanpaşa'da birçok hizmeti içerisinde bulunduran semt konağı açıldı

Gaziosmanpaşa'da bulunan Kazım Karabekir Mahallesinin eksiklerini listeleyen belediye ekipleri, tek çatı altında eksik olan tüm hizmetlerin verilebileceği Semt Konağı'nın açılışını yaptı.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Kazım Karabekir Mahallesinin eksiklerini listeleyen belediye ekipleri, tek çatı altında eksik olan tüm hizmetlerin verilebileceği Semt Konağı'nın açılışını yaptı. Konak içerisinde 112 Acil Sağlık Merkezi, Muhtarlık, PTT, Aile Sağlığı Merkezi gibi hizmetler verilebilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapmış olduğu araştırma ve anketler sonucunda mahalle de eksik olan ve vatandaşların talep ettiği hizmetleri içeren kurumlar Semt Konağı adı altında tek çatı altında toplandı. Mahalle içerisinde yapılan Semt Konağında PTT, 112 Acil Sağlık Merkezi, Muhtarlık, eğitim ve aile sağlık merkezi yer alıyor. Konağın açılışına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar hizmet binasını dolaştı.

Haseki Hastanesine ait eğitim ve aile sağlık merkezinde profesörler muayene edecek

Semt Konağı içerisinde yapılan Eğitim ve Aile Sağlık Merkezi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan protokol sonucunda Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin ek binası olarak yönlendirildi. Aile Sağlık Merkezi içerisindeki muayenelerde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan profesörlerin hasta kabul edeceği de duyuruldu.

İlk Semt Konağımız yeni konsept ve modernlik ile Kazım Karabekir Mahallesi'nde

Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bayram arefesinde açacağımız hizmet binamızın mutluluğu sizlerle paylaşıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl önce yapmış olduğumuz anket sonucunda gelen talepler doğrultusunda başlatmış olduğumuz bu hizmet binasını göreve açmış oluyoruz. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak çok güzel. Göreve geldiğimiz günden itibaren mahallemizde yapılmamış şeyleri yapmak için canla başla çalıştık. İstanbul'un tek kadın kültür merkezini de bu mahallemize inşa ettik. Semt konağı niteliğinde ve bu konsepte ilk semt konağımızda bu mahallemize inşa edildi. Bu hizmetler mahallemiz için yeterli değil daha güzel yaşanabilir bir mahalle olması ile ilgili eksiklerin giderilmesi konusunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı