Gaziosmanpaşa'da bir otomobil kundaklandı Gaziosmanpaşa'da bir otomobil kundaklandı Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir otomobil benzin dökülerek kundaklandı.

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil kundaklandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde bir otomobil benzin dökülerek kundaklandı. Mahalle sakinlerinin kovalamacası sonrası üstünde bulunan silah şarjörü ve mermilerini yere düşüren şüpheli ise kayıplara karıştı.

Olay, saat 02: 00 sıralarında Gaziosmanpaşa Pazar içi Mahallesi Açık sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi yanında bulundurduğu plastik poşet içerisindeki şişede bulunan benzini otomobile dökerek ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi sonrası şüpheli ve mahalle sakinleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamacada şüpheli üstünde bulunan silah şarjörü ve mermilerini yere düşürürken elindeki benzin şişesini de bulunduğu olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ve mahallelinin yardımıyla kısa sürede söndürülürken olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri şüphelinin düşürdüğü silah şarjörü ve mermilerin de izini sürerek şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sonrası itfaiyeyi aradıklarını ifade eden mahalle sakini Gülay Vardar,

"Ben cama çıkmıştım ondan sonra bir patlama oldu. Patlamadan sonra arabanın yandığını gördüm. Biz de komşular olarak dışarı çıktık ve yangını söndürdük. Yangın sonrası birinin kaçtığını görmüşler. Koşarken de elindeki silahla ateş ederek kaçmış. Neden yapıldığı ile ilgili hiçbir bilgimiz yok. Biz de şaşkınız " diye konuştu.

Otomobil sahibinin babası olduğunu söyleyen Mehmet Dertsiz,

"Araç benim değil kızımın aracı. Geldik saat 11: 30'da çektik şuraya aracı. Daha sonra işte olanlar oldu" dedi.

Kaynak: İHA