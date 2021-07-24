Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı -Minibüsün dolu olmaması olası bir faciayı önledi Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde bir kamyon minibüse çarptı.

Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı

-Minibüsün dolu olmaması olası bir faciayı önledi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde bir kamyon minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün içinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Minibüste sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde akşam saatlerinde Ahmet Yurcı idaresindeki 34 PEB 66 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu İsmail Nayır idaresindeki durağa yanaşan minibüse arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kaza nedeniyle 2 yolcu minibüs içerisinde sıkıştı. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kamyon ve minibüs şoförünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yaralanan 5 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan minibüsün çok dolu olmaması olası bir faciayı önledi.

Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı
Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı
Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı
Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı
Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ahmet Kural Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Arda Turan Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziosmanpaşa'da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 21:55:35. #1.15#

title