Son dakika haberleri | Gaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir kadın, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şemsipaşa Mahallesi'nde, 34 HC 7279 plakalı otomobilliyle evine doğru seyreden Tuğçe D.'nin aracının önü, zanlı Yücel V. tarafından 34 DBB 602 plakalı araçla kesildi.

Otomobilden inip Tuğçe D'ye silahla ateş eden Yücel V. aracına binip olay yerinden kaçtı.

Karnından yara alan Tuğçe D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye

kaldırıldı.

Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.