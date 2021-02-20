Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı
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Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı

20.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:08

Edinilen son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa'da bir baba, tartıştığı iki oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Gaziosmanpaşa'da bir baba, tartıştığı iki oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Narlı Sokağı'nda yaşayan N.G. (65), evde oturdukları sırada oğulları K.G. (27) ve D.G. (32) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba N.G. evdeki ruhsatsız tabancasıyla oğullarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu D.G. ve K.G. bacaklarından yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kendini eve kilitleyen N.G.'yi ikna eden polis eve girerek baba N.G.'yi gözaltına aldı.

Yaralı kardeşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, daha önce beyin ameliyatı geçiren N.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı
Son dakika haber: Gaziosmanpaşa'da bir baba, iki oğlunu silahla yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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