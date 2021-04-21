Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK Ahmet YEŞİLMEN / , GAZİOSMANPAŞA'da kahvehanede sohbet ettiği 2 arkadaşından birini tabancayla vurarak öldürdüğü, diğerini de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Tuncay Özke'nin olay tarihinde...

GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK Ahmet YEŞİLMEN/ , GAZİOSMANPAŞA'da kahvehanede sohbet ettiği 2 arkadaşından birini tabancayla vurarak öldürdüğü, diğerini de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Tuncay Özke'nin olay tarihinde akıl sağlığının yerinde olup olmadığı incelenecek.

İddiaya göre Tuncay Özke, 13 Haziran 2019 günü kahvehane önünde sohbet ettiği arkadaşlarından Necat Akbal'ı tabancayla vurarak öldürüp, Bahattin Erdoğan'ı da ağır yaraladı. Olaydan sonra tutuklanan Özke hakkında müebbet hapis cezası istemiyle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Duruşmada sanık Tuncay Özke ve müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu.

"SİLAH SESİ DUYDUM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Emrullah Şişli, "Silah sesi duydum. Apartmandan Tuncay'ın çıktığını gördüm. Bahattin ağabey yerdeydi. Daha sonra Bahattin ağabeyi hastaneye götürdük. Sanık ve ateş ettiği arkadaşları kahvehanenin önünde oturuyorlardı" dedi.

"DOSYADAKİ HERKES YALAN SÖYLÜYOR"

Tanık anlatımları üzerine söz verilen sanık Tuncay Özke, "Bu kadar yalanı nasıl söylüyorlar? Polislere ben teslim oldum zaten. Suçumun da farkındayım, bundan pişmanım. Dosyada adı geçen herkes yalan söylüyor" diye konuştu.

AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Yeni Yüzyıl Hastanesi'nden gelen raporlar doğrultusunda sanığın suç tarihinde akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Haziran 2019 tarihinde sanık Tuncay Özke, müşteki Bahattin Erdoğan ve maktül Necat Akbal'ın kahvehane önünde sohbet ettiği, bu sırada Özke'nin önce Akbal'ın kafası ile vücudunun çeşitli yerlerine ateş ettiği, ardından da Erdoğan'ı vurduğu anlatıldı. İddianamede sanığın, olaydan yaralı kurtulan Erdoğan'ı öldürme eylemini tamamlayamadan polislere yakalandığı kaydedildi.

Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK
Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK
Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK
Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu
Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek
Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan küresel ısınmayla ilgili ürperten sözler: İstanbul'un bütün meteorolojik özellikleri değişecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Antony Blinken Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... GAZİOSMANPAŞA'DA BİR ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, DİĞERİNİ YARALAYAN SANIĞIN AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:31:14. #1.15#

title