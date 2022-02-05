Gaziosmanpaşa'da başıboş köpekler korku saçıyor

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir spor okulunun önünü mesken tutan başıboş köpekler, çocuklar ve aileleri için tehlike oluşturuyor. Köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuğun korku dolu anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bulunan spor okulu önündeki alanda başıboş sokak köpekleri geçtiğimiz gün bir çocuğa saldırdı. Sürü halinde gezen köpeklerin saldırısından kaçan çocuk, kendini zor kurtardı. Spor okuluna giden aileler ise her gün geçtikleri yolu değiştirdi. Aileler başıboş köpekler için çare bulunmasını beklerken, köpeklerin saldırı anı kameralara yansıdı.

"Kendimi markete zor attım"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Ayfer Şen, "Benim mahallem yukarıda. Markete gidince bir grup köpek peşime düştü. Kendimi markete zor attım. Okul önü burası. Orada bu çöp konteynırlarına daha çok geliyorlar. Anaokulu öğrencileri var, birinci sınıf öğrencileri var. Bu durum tehlikeli. Acil belediyenin buna el atması gerekiyor. Kaç tane çocuğu kurtardım ben orada. Okulun önünde dükkanım var. Toplandığı zaman 40-50 tane köpek oluyor. Yazık günah çocuklara. Tehlike. Mağduruz bu konuda. Belediyeni acilen bu konuya el atması lazım" diye konuştu.

"Köpeklere yakın geçmiyorum"

Spor okuluna çocuğunu getiren Ahmet Muştu, "Ben de denk geliyorum. Artık karşıdan geçiyorum. Köpeklere yakın geçmiyorum. Birkaç haftadır var böyle bir şey. Geçen gün benim çocuk biraz korkmuş geçerken. Bana anlattı. Bizde sabahları bu köşeden değil, diğer köşeden geçiyoruz köpeklerle karşılaşmamak için" dedi.

"Korkuyoruz, çok saldırıyorlar"

Köpeklerden korktuğunu ifade eden 12 yaşındaki Yiğit Çetinkaya, "Biz geçen annemizle geliyorduk buradan. Sonra köpekler geldi kovaladılar. Bir şey yapmadılar ama baya kovaladılar. Biz zor geliyoruz buraya kadar. Korkuyoruz. Çok saldırıyorlar. Sahamıza da giriyorlar. Hayvan pisliği falan yapıyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL