GAZİOSMANPAŞA'DA BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI: 1 YARALI - Haberler
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GAZİOSMANPAŞA'DA BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİOSMANPAŞA'DA BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI: 1 YARALI

GAZİOSMANPAŞA'da bariyerlere çarparak yan yatan araçtaki bir kişi yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da bariyerlere çarparak yan yatan araçtaki bir kişi yaralandı.

Kaza, Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 NKT 88 plakalı aracın sürücüsü Yılmaz Helvacı bilinmeyen bir neden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan otomobil bariyerlere çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yılmaz Helvacı'nın babası olduğu öğrenilen Kemal Helvacı hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcu olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gaziosmanpaşa, Güncel, Haber

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