Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'DA AYNI YERDE YAŞANAN İKİ KAZA KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'DA AYNI YERDE YAŞANAN İKİ KAZA KAMERADA

Sürücü seke seke olay yerinden uzaklaştı.

Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da, aynı yerde yaşanan iki kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kazalardan birinde, bacağından hafif şekilde yaralanan sürücünün otomobilden inip, uzaklaştığı görülüyor.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde iki sokağın kesişiminde yaşanan iki ayrı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 1176. Sokak ile 1128. Sokak'ın kesiştiği noktada yaşanan ilk kazada, seyir halindeki panelvan araca, başka bir sokaktan gelen İETT otobüsü çarptı. İçerisinde yolcu da bulunan İETT otobüsü ile panelvan araçta hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı.

SÜRÜCÜ KOŞARAK UZAKLAŞTI

Aynı yerde yaşanan ikinci kazada ise, farklı sokaklardan hızla gelen iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savruldu. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü, aracından hızla indi. Bacağından yaralandığı görülen sürücü, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çarpma sesini duyan çevredekiler de yardım etmek için hızla olay yerine geldi.

"HEMEN HEMEN HER GÜN KAZA OLUYOR"

Söz konusu yerde sık sık kaza yaşandığını söyleyen Olgun Şimşek, "Burada her gün bir kaza olduğunu görüyorum ve duyuyorum. Kendim de buradan araçla geçiyorum. Geçerken 3 kez bakmazsam, aynı şeyi ben de yaşayabilirim. Yetkililerden, sokağın her iki tarafına da önlem almalarını talep ediyoruz. Araç yerine bir çocuk ya da bisikletli de olabilir. Sonucu ölümle bitebilir. Önlem alınmasını istiyoruz. Aksi taktirde ileride daha kötü sonuçlar ile karşılaşabiliriz" dedi.

BACAĞINDAN YARALANAN SÜRÜCÜ SEKE SEKE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Yaşanan iki kaza da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk görüntüde, panelvan araca başka sokaktan gelen İETT otobüsü çarpıyor. İkinci görüntüde ise sokağın kesiştiği yerde, iki otomobil çarpışıyor. Çarpmanın etkiyle otomobiller savruluyor. Kazanın ardından hızla otomobilinden inen sürücünün bacağından yaralandığı görülüyor. Tek ayağı üzerinde sektiği görülen sürücü, koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.