Gaziosmanpaşa'da avm'ye ateş açtılar
GAZİOSMANPAŞA'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binaya lüks bir otomobille gelen kişiler tarafından ateş açıldı.
POLİS İŞYERİNE OPERASYON YAPTI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 2 adet boş kovan bulundu. Kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kameralardan kaçan otomobilin Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan bir işyerine geldikleri otomobili sokağa park ederek bir işyerine girdikleri tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken herhangi bir çatışma çıkma ihtimaline karşı özel harekat polisine adrese çağrıldı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve hazırlıklarının tamamlanmasıyla özel harekat polisleri, şüphelilerin girdiği işyerine operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. polis işyerinde ve otomobilde uzun süre inceleme yaptı. İncelemede olayda kullanılan uzun namlunu silahın bulunamadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından gözaltına alınan 3 kişi, güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne götürülürken otomobil de çekici yardımıyla emniyete otoparkına çekildi.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
- İstanbul