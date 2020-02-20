GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (1)
İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.
20.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:20
İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi.Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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Kaynak: DHA