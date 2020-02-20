Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine böyle devrildi
GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi.
20.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:00
GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Kaza Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Kaynak: DHA