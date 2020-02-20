Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine böyle devrildi
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Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine böyle devrildi

GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi.

20.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:00
Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine böyle devrildi
GAZİOSMANPAŞA'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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