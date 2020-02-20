GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ
İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi.
20.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:54
Murat SOLAK - İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü: ------
-Kaza anı
Kaynak: DHA