GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ
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GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ

İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi.

20.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:54
GAZİOSMANPAŞA'DA ASFALT YÜKLÜ KAMYON ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE DEVRİLDİ

Murat SOLAK - DHA

'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü: ------

-Kaza anı


Kaynak: DHA
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