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Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri

GAZİOSMANPAŞA'da geniş çaplı asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da geniş çaplı asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler, durdurdukları kişileri kimlik kontrolünden geçirdi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde ilçede geniş çaplı asayiş denetimleri yaptı. Denetimlerde, şüpheli görülüp durdurulan ve üst araması yapılan yayalar GBT(Genel Bilgi Taraması)'ndan geçirildi.


Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri

Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri

Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Gaziosmanpaşa, Hisarcık, Asayiş, Güncel, Haberler

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