Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da geniş çaplı asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Ekipler, durdurdukları kişileri kimlik kontrolünden geçirdi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde ilçede geniş çaplı asayiş denetimleri yaptı. Denetimlerde, şüpheli görülüp durdurulan ve üst araması yapılan yayalar GBT(Genel Bilgi Taraması)'ndan geçirildi.