GAZİOSMANPAŞA'DA ASAYİŞ DENETİMLERİ
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GAZİOSMANPAŞA'DA ASAYİŞ DENETİMLERİ

24.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:07
GAZİOSMANPAŞA'DA ASAYİŞ DENETİMLERİ

Gaziosmanpaşa'da polis, zabıta ekiplerinin de desteğiyle asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa'da polis, zabıta ekiplerinin de desteğiyle asayiş denetimleri gerçekleştirdi. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla Gaziosmanpaşa'da asayiş denetimleri yapıldı. Saat 17.00'de başlatılan denetimlere 45 motosikletli ve 40 polis aracıyla çok sayıda polis ekibi katıldı. Asayiş denetimleri kapsamında Gaziosmanpaşa Meydan'ında güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, şüpheli kişilere de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaptı. Meydanda yürüyen kişilere de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kurallar hatırlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri de denetimlere destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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