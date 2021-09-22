Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü yoğunluğa neden oldu
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da arızalanan İett otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu.
Abdi İpekçi Caddesi üzerinde seyreden otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.
Otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken araç kuyruğu oluştu.
İETT çekicisi yardımıyla otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri