Gaziosmanpaşa'da araç takla attı: 1 yaralı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Araçta bulunan 1 kişinin yaralandığı otomobil, vatandaşların yardımıyla düzeltilerek olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Helvacı idaresindeki 34 NKT 88 plakalı otomobil, Alibeyköy istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü Yılmaz Helvacı kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Kemal Helvacı yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Kemal Helvacı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ters dönen otomobili vatandaşlar düzeltti

Kaza sonrası ters dönen otomobilin kaldırılması için olay yerine çekici sevk edildi. Ters dönen otomobil vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciye konulup olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü Yılmaz Helvacı'nın babası Kemal Helvacı'yı hastaneye götürmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

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