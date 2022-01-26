GAZİOSMANPAŞA'DA ARA SOKAKTA BUZ DANSI: CAMBAZLIK YAPARAK İNEBİLDİM

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da buz tutan yokuştan aşağı inenler zorluk yaşadı. Kimi korkuluklara tutundu, kimi ağaçlardan destek alarak yürüdü. Yine de yokuşu kullanan yayalardan bazıları düşmekten ve kaymaktan kurtulamadı.

İstanbul'da kar yağışının ardından buz tutan ara sokaklar sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlara zor anlar yaşattı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yokuşta yayalar kendi yöntemleriyle ilerlemeye çalıştı. Kimisi korkuluklara tutumdu, kimisi yerden destek alarak yoluna devam etti. Yokuşu kullananların neredeyse hepsi düşme tehlikesi yaşadı, bazıları ise düştü.

'BEN DE CAMBAZLIK YAPARAK İNEBİLDİM"

Öktem Eroğlu, 'Bakın düz yolda bile duramıyoruz buzdan. İşyerim burada ama ulaşım maalesef imkansız gibi bir şey. Herhalde yeterli bir tuzlama çalışması yapılmamış. İnemiyorsunuz rampadan. Ben de cambazlık yaparak inebildim başka da yapılacak bir şey yoktu. Ben doğma büyüme buralıyım yağışlarda maalesef böyle oluyor" dedi.

'TUZLAMA YOK KAR TEMİZLEME YOK"

Bilal Yalvaç ise, 'Bu yokuş kötü, bu sefer kara hazırlıksız yakalandılar herhalde. Büyükşehir de ilçe belediyeleri de bana göre sınıfta kaldı çok hazırlıksız yakalandılar. Ara sokaklarda hiçbir çalışma yok. Tuzlama yok, kar temizleme yok. Sadece ana arterler açık ama şehir ana arterlerden ibaret değil. Ben de çok zor indim. Burası açıktır diye düşündüm çünkü burada bir sürü bina var. İnsanlar ekmek almaya gidecek su almaya gidecek işe gidecek ama durum kötü burada" diye konuştu.