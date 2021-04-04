Son dakika! Gaziosmanpaşa'da ağabeyini öldürüp yeğeni ve iki oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Gaziosmanpaşa'da ağabeyini öldürüp yeğeni ve iki oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziosmanpaşa'da tartıştığı ağabeyini silahla öldürüp yeğeni ve onun iki oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı ağabeyini silahla öldürüp yeğeni ve onun iki oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Nisan'da Gaziosmanpaşa'da miras yüzünden tartıştığı ağabeyi Ramazan Abdullah Özdemirel'i (72) silahla öldüren, ağabeyinin oğlu Kerim Özdemirel (49) ile 17 ve 18 yaşlarındaki iki oğlunu yaralayan Turhan Özdemirel'in yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kısa sürede yakalanan 68 yaşındaki şüpheli Turhan Özdemirel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Kerim Özdemirel'in beyin ölümünün gerçekleştiği, iki oğlunun ise taburcu edildiği öğrenildi.

Son dakika! Gaziosmanpaşa'da ağabeyini öldürüp yeğeni ve iki oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da ağabeyini öldürüp yeğeni ve iki oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da ağabeyini öldürüp yeğeni ve iki oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da ağabeyini öldürüp yeğeni ve iki oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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