Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

11.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:01
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haberleri: GAZİOSMANPAŞA'da 44 yaşındaki Dilek Kirli evinde ölü bulundu.

GAZİOSMANPAŞA'da 44 yaşındaki Dilek Kirli evinde ölü bulundu. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karadeniz Mahallesi 1149 Sokak'taki 4 katlı binanın sakinleri, giriş katında yaşayan 44 yaşındaki Dilek Kirli'den bir süre haber alamadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen bina sakinleri, bugün öğleden sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmeye çalıştı ancak kapının kilitli olduğunu görünce itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, camı kırarak eve girdi. İçeri giren polis ekipleri, kadının hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde, 44 yaşındaki Dilek Kirli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının komşusu Mehmet Sultan Atik " İlk başta kadın yaşıyor sandım. Kırılan camları temizliyordum, öldüğünü anlayınca bıraktım. Diyaliz hastasıydı zaten. Eşi de evde yoktu. Alanya'ya gittiğini öğrendik. Polislere 'Alanya'dayım ben geliyorum' demiş. İtfaiye ekipleri geldi camı kırdı açtılar" dedi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber! GAZİOSMANPAŞA'DA 44 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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