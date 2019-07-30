Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatı katında yangın

4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çıkan yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1004 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler ve dumanlar yükselmeye başladı.

Yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının meydana geldiği binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA