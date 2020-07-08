Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi serbest bırakıldı Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA