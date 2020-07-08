Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi serbest bırakıldı
Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
08.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:42
Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA