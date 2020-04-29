Gaziosmanpaşa'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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Gaziosmanpaşa'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da hatalı 'U' dönüşü yapan ticari minibüs sürücüsü üç aracın karıştığı kazaya neden oldu.

Gaziosmanpaşa'da 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
29.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:07

Gaziosmanpaşa'da hatalı 'U' dönüşü yapan ticari minibüs sürücüsü üç aracın karıştığı kazaya neden oldu. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 KA 9331 plakalı ticari minibüs şoförü 'U' dönüşü yapmanın yasak olduğu yolda U dönüşü yapmaya çalıştı. Arkadan gelen 34 BVD 130 plakalı minibüs hatalı dönüş yapan minibüse yandan çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yolun diğer tarafına savruldu ve park halinde bulunan 34 UF 9433 plakalı araca çarptı. Kazaya karışan üç araçta da maddi hasar oluştu. 34 KA 9331 plakalı minibüsün sürücüsü hafif şekilde elinden yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza tutanağı tuttu. Araçlar olay yerinden çekici ile alındı.

Bu sırada, aynı yoldan U dönüşü yapmaya devam eden diğer sürücüler trafik polisleri tarafından uyarıldı. Bu bölgede hatalı U dönüşü kaynaklı kazaların sıkça meydana geldiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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