Gaziosmanpaşa'da 23 Nisan Kutlamaları Havadan Görüntülendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenlikleri'nde renkli görüntüler oluştu. Kutlamalar kapsamında çocukların eğlenceli halleri havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenlikleri bugün başladı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler havadan da görüntülendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca Kosova, Ukrayna ve Arnavutluk'dan gelen 148 çocukla beraber renkli ve eğlenceli bir kutlama programı düzenleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukları Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı ve Sultanahmet boğaz turuna götürdü. 2 gün boyunca sürecek etkinliklerde çeşitli gösteriler, kukla oyunları, çocuk tiyatrosu, Hacivat-Karagöz ve yarışmalar düzenlenecek. Kutlamalara Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

Başka ülkelerden gelen çocukların gösterilerini izleyip eğlendiklerini dile getiren ilkokul öğrencisi Çiğdem, "Yüzümüzü boyuyoruz. Eğlenceli aktiviteler var. Başka ülkelerden veya kendi ulusumuzdan gelen öğrencilerin dans gösterilerini izliyoruz. Çok eğleniyoruz. Burada çok fazla aktivite var. Bunların hepsini yaptık. İlk önce Gaziosmanpaşa Belediyesine ve değerli halkımıza teşekkür ederim. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Etkinliklerde çok eğlendiğini söyleyen ilkokul öğrencisi Bade, "Çocuklar oyun oynuyorlar. Bende yüzümü boyattım. Balonlar aldım. 4 firklı ülkeden çocuklar geldi. Onlarla eğleniyoruz ve oynuyoruz. Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz 23 Nisan'ı bize armağan ettiği için" şeklinde konuştu.

Yabancı arkadaşlarıyla oynadıklarını söyleyen Ahmet Arif Kaynak, "Oyun oynadım sahnede. Burada eğlendik. Arkadaşlarımla oynadım. Yabancı arkadaşlarımızla oyun oynadık. Onları mutlu ettik. Arkadaşlarıma 23 Nisan'a geldiğinizde eğlenin, öyle utanmayın hiç sahneye çıkmaktan diyorum. Benimde sahne korkum var ama oraya çıkabiliyorum. Bide buradan dedeme selam gönderiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL