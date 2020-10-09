Gaziosmanpaşa'da 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1739 konutluk kentsel dönüşüm projesinin 2. etabının temeli atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesinin, 926 konut, 926 araç kapasiteli otopark ve 468 ağacın yer alacağı yeşil alanları bünyesinde barındıran 2. etabının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törendeki konuşmasında, İstanbul için kentsel dönüşümün artık seçenek değil, acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'da dünyanın en büyük deprem riskini azaltma projesinin 2006'da hayata geçirildiğini anımsatan Yerlikaya, Valilik koordinasyonunda "İSMEP" adı verilen proje kapsamında bugüne kadar 1999'dan önce yapılmış 78 kurum ve kuruluş, 38 yurt, 115 sağlık ve 1153 okul binasını depreme karşı güvenli hale getirdiklerini anlattı.

Gaziosmanpaşa'nın 491 bin 562 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olduğunu aktaran Yerlikaya, ilçenin yüz ölçümünün yüzde 37'sine karşılık gelen

432 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yerlikaya, Valilik olarak da ilçede 1999 öncesi yapılmış okul binalarından 12'sini, 9 milyon 232 bin lira harcayarak güçlendirdiklerini, 16 okulu da 128 milyon lira harcamayla yıkarak yeniden yaptıklarını, yıkılan 43 bin metrekare yerine 110 bin metrekare inşaat alanını yeniden yaparak, derslik sayısını 391'den 626'ya çıkardıklarını kaydetti.

Valiliğin ilçede 139 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını dile getiren Yerlikaya, "Gaziosmanpaşa'da 1999 öncesi yapılmış 6 okulumuzun

yeniden yapım projelerini de bu süreçte hazırladık.

2023 yılına kadar bu okullar için yaklaşık 150 milyon liralık bütçe ayırdık. İnşallah onları da yeniden yapacağız." diye konuştu.

Vali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca yapımına başlanan Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı'nın çok yakında hizmete açılacağı, inşa bedeli 20 milyon olan Küçükköy Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının da gelecek yıl hizmete sunulacağını belirtti.

Dayanıklı, güvenli binalarda gelecek nesillere, doğal yaşam alanları, temiz çevresi, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleriyle hayat kalitesi yüksek bir dünya şehri bırakmayı gaye edindiklerini ifade eden Yerlikaya, "Kentsel dönüşüm çok zorlu bir süreç. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Bedeli ne olursa olsun, önce insan.' ilkesiyle kentsel dönüşüm seferberliğinde de inşallah hedefe ulaşacağız." şeklinde konuştu.

"TOKİ, 17 yılda İstanbul'a yaklaşık 60 milyarlık yatırım yaptı"

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da bugu¨ne kadar Tu¨rkiye'de bas¸latılan bu¨yu¨k kentsel do¨nu¨s¸u¨m projeleri ile yaklas¸ık 160 bin konut ins¸a edildiğini, halen kentsel do¨nu¨s¸u¨m kapsamında 110 proje yu¨ru¨tu¨ldüğünü ve her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunun inşa edilmesini sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Sosyal konut kapsamında TOKI·'nin bir milyon konut hedefine yaklas¸tığına dikkati çeken Bulut, üretilen bu sosyal konutların deprem zarar riskini o¨nemli o¨lc¸u¨de azaltmaya katkı sagˆlayacağını vurguladı.

I·stanbul'un afet riskini dikkate alarak gerek sosyal konut, gerekse kentsel do¨nu¨s¸u¨m ac¸ısından en fazla o¨nem verip yatırım yaptıkları il olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti.

"17 yıl ic¸inde I·stanbul'a 167 bin konut, 2 bin 200 yatak kapasiteli 7 hastane, 71 okul, kamu ve u¨niversite binaları, stadyum ve cami gibi c¸ok sayıda hizmet ve sosyal donatı binaları ins¸a edilerek, gelis¸mesine ve vatandas¸larımızın ihtiyac¸larının kars¸ılanmasına katkı sagˆlanmıs¸tır. I·l genelinde halen 13 bin 738 konut, 431 is¸ yeri, 4 millet bahc¸esi, Atatu¨rk Ku¨ltu¨r Merkezi, hastane, u¨niversite binaları ve okul gibi yaklas¸ık 15 milyar TL'lik c¸ok sayıda projemiz devam etmektedir. 50 bin konut kapsamında 6 bin 239 konut, 100 bin konut kapsamında da 10 bin konutun ins¸aatı sürmektedir. TOKI· tarafından is¸tirakleri ile birlikte 17 yıl ic¸inde I·stanbul'a yaklas¸ık 60 milyarlık yatırım yapılmıs¸tır."

Bulut, du¨n Esenler'de, bugu¨n de Gaziosmanpas¸a'da kentsel do¨nu¨s¸u¨m kapsamında 3 bin 356 konutun daha temelinin atıldığını aktardı.

I·stanbul'un o¨nemli bir ilc¸esi olan Gaziosmanpas¸a'da kentsel do¨nu¨s¸u¨m projelerinin gelis¸tirilmesi ic¸in bu¨yu¨k c¸aba sarf ettiklerini dile getiren Bulut, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu