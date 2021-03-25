Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'DA 10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE CİNSEL İÇERİKLİ HAP ELE GEÇİRİLDİ

Gaziosmanpaşa'da sahte cinsel içerikli hap satışı yapılan 2 ayrı adrese baskın düzenlendi. 2 milyon 239 bin 836 adet sahte hap ele geçirilen baskında 2 kişi gözaltına alınırken, operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da dün internet üzerinden cinsel içerikli hap satıldığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, 5 bin 100 adet cinsel takviye içerikli çikolata, 500 adet cinsel içerikli damla, 36 bin 672 adet cinsel içerikli jel krem, 100 adet cinsel içerikli paketlenmiş toz, 2 bin 772 adet cinsel içerikli macun, 5 bin 600 adet cinsel içerikli ıslak mendil, 720 adet cinsel içerikli sprey, 701 bin 870 adet boş kutu, 160 bin adet etiket, 10 bin 452 adet boş şişe, 19 bin 650 adet kapak, 14 bin adet şişe valfi, 20 kilogram Lidokain adı verilen cinsel ilaç yapımında kullanılan etken madde ele geçirildi. Maddelerin piyasa değerinin 10 milyon 56 bin 188 lira olduğu belirtildi. Adreslerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Sahte ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı