Hilmi Güler'den "Stop Erdoğan" cevabı: "Love Erdoğan"
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Hilmi Güler'den "Stop Erdoğan" cevabı: "Love Erdoğan"

06.03.2021 08:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:06

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından led ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından led ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şehirde bulunan led ekranlara "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli yansıttı. Ordu'nun ilçelerinde bulunan tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni aldı. - ORDU

Hilmi Güler'den 'Stop Erdoğan' cevabı: 'Love Erdoğan'
Hilmi Güler'den 'Stop Erdoğan' cevabı: 'Love Erdoğan'
Hilmi Güler'den 'Stop Erdoğan' cevabı: 'Love Erdoğan'
Hilmi Güler'den 'Stop Erdoğan' cevabı: 'Love Erdoğan'
Hilmi Güler'den 'Stop Erdoğan' cevabı: 'Love Erdoğan'
Hilmi Güler'den 'Stop Erdoğan' cevabı: 'Love Erdoğan'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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