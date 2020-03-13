Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden marketlere fahiş fiyat denetimi Gaziosmanpaşa Belediyesi korona virüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi korona virüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için işletmelere denetim yaptı.



Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da denetimlere katılarak ekiplerle birlikte fiyat etiketlerini inceledi. Usta, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezen ekipler, fiş ve fatura kontrolleri de yaptı. Fiyat etiketlerinde ihlal tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.



"Önemli olan fırsatçılığın önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak"



Denetim hattında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Marketlerde, satış noktalarında fiyatların farklılığına dikkat çekmek istiyoruz. Bundan 1 hafta önce, 10 gün, 1 ay önceki fiyatlarla bugünkü fiyatların arasında fark var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. İkinci olarak son günlerde çok tüketilme noktasında ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin ya da hijyen maddelerinin stoklaması var mı yok mu bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Buradaki marketimize rastgele giriş yaptık. Kolonya gibi hijyenik ürünlerinde inceleme yapıyorlar arkadaşlarımız, bizlerde belediye olarak eşlik etmek istedik. Onlar bu işleri yaparken biz hem buradaki satış noktasını hem de arkadaşları denetleyelim dedik. Doğal olarak bu kontrolü sağlamak durumundayız. Şu anda fiyatlarda anormal bir duruma rastlamadık. Vatandaşlarımıza da soruyoruz fiyat farkı olup olmadığını ya da bulunmayan ürün olup olmadığını. Şu ana kadar bulunduğumuz noktalarda anormal bir duruma rastlamadık. Vatandaşlara telefon numarası da bırakıyoruz gerek bakanlık gerek belediyemizin, kaymakamlığımızın bu konuda gerekli birimlerin bilgilendirmesini sağlıyoruz. Önemli olan fırsatçılığın önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA