Gaziosmanpaşa Belediyesi ambulans filosunu güçlendirdi
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Gaziosmanpaşa Belediyesi ambulans filosunu güçlendirdi

Gaziosmanpaşa Belediyesi ambulans filosunu güçlendirdi Türkiye belediyeler birliğinden Gaziosmanpaşa belediyesine ambulans bağışı Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nden aldığı bir adet ambulans bağışı ile ambulans filosunu genişletti.

12.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:01

Gaziosmanpaşa Belediyesi ambulans filosunu güçlendirdi

Türkiye belediyeler birliğinden Gaziosmanpaşa belediyesine ambulans bağışı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nden aldığı bir adet ambulans bağışı ile ambulans filosunu genişletti. ambulansı ve içindeki malzemeleri inceleyip bilgi alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,"Gerçekten çok modern biçimde dizayn edilmiş. Bütün cihazları içinde küçük bir hastane gibi bir hasta nakil aracı aslında" dedi.

Gaziosmanpaşa belediyesi daha önce 2 olan ambulans sayısını Türkiye Belediyeler Birliği'nin hibe ettiği bir adet tam donanımlı ambulans ile 3'e çıkarttı. Gaziosmanpaşa belediyesi bu ambulanslarla ile ilçe halkına daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmet vermeyi planlıyor. Ambulans ilçe içerisinde hasta nakilleri için kullanılacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'da ambulansı ve içindeki malzemeleri inceleyip bilgi aldı.

Aylık 500 hastan 700 hasta hedefi

Ambulansı inceleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "İçişleri bakanımızın büyük destekleriyle, Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir ambulansını ilçemize getirmiş olduk. Son aldığımız üçüncü ambulansımız Türkiye Belediyeler Birliği'nin bize bağışıdır. Gerçekten çok modern biçimde dizayn edilmiş. Bütün cihazları içinde küçük bir hastane gibi bir hasta nakil aracı aslında. Gaziosmanpaşa halkımıza ayda ortalama 500 hasta nakil hizmeti veriyoruz. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak yolda kalan bize ihtiyacı olan her bir vatandaşımızı istediği yere eriştirmek zorundayız diye düşündük. Biz de Bayram müdürümüzden söz alalım. İki aracımızla ayda 500 hasta taşıyorsak üç araç ile 700 hasta hedefi koyalım. Başta İçişleri bakanımız olmak üzere, Türkiye belediyeler birliği başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ambulans filosunu güçlendirdi

Kaynak: İHA

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