Gaziosmanpaşa Belediyesi, 23 Nisanı büyük bir coşkuyla kutladı Gaziosmanpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu sokaklarda yaşattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu sokaklarda yaşattı. Etkinliğe camlardan katılan Gaziosmanpaşa halkı ve çocuklar yapılan etkinliklere alkışlarla destek verdi.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle çocuklar bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi evlerinden çıkamayan çocuklar için klasik araçlarla ve bando takımının şarkılarıyla çocuklara 23 Nisan coşkusunu sokakta yaşattı. Belediye çalışanları binalara girmeden balkonlardan sarkıtılan sepetlere Türk bayrakları bıraktı.

"Yaşasın 23 Nisan"

Etkinlikleri büyük bir zevkle izleyen Nuri Atlı, "Bayrağı yeğenime götürüyorum çocuğum yok. Sevinçliyiz hepimiz. Yaşasın 23 Nisan. Mutluyuz hepimiz hep beraber böyle çocuklar çıkamıyor bari biz çıkalım dedik" dedi.

Mahalle sakinlerinden olan Sunay Kutu, "Çok heyecan verici tabi ki önemli olan dışarıda yapabilmek ama bu coşkuyu evlerimizden de kutlamaya çalışıyoruz. Acil ihtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. 4 yaşında bir oğlum var ve onu zor zabt etmeye çalışıyoruz. İyi ki böyle bir etkinlik düzenlediniz. Çok mutluyuz. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA